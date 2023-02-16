За разбойное нападение на пенсионера воронежца могут отправить в тюрьму на десять лет

Обвиняемый проследовал за пожилым человеком в кабину лифта. Фото пресс-службы ГУ МВД России по региону.

Отдел по расследованию преступлений на территории Северного микрорайона СУ УМВД России по Воронежу завершил расследование уголовного дела по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В ходе следствия установлено, что 83-летний пострадавший в дневное время возвращался домой. В подъезд многоэтажного дома вместе с ним зашел обвиняемый, который проследовал за пожилым человеком и в кабину лифта. После того, как подъемное устройство начало движение, злоумышленник ударил потерпевшего по голове и лицу, от которых пенсионер потерял равновесие и упал. Затем нападавший выхватил из рук оппонента сумку с деньгами и скрылся. Причиненный ущерб составил около 60 тысяч рублей.

Изучив записи с камер видеонаблюдения и опросив возможных очевидцев, оперативники установили личность 49-летнего обвиняемого. Ранее судимого за преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств и карманные кражи задержали в Коминтерновском районе по месту проживания его знакомой.

Помещенный в изолятор временного содержания обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Расследование уголовного дела завершено и направлено на рассмотрение в Коминтерновский районный суд. Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до десяти лет лишения свободы.