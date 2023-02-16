Воронежца будут судить за незаконную вырубку 29 дубов и четырех ясеней

52-летнему жителю Павловского района грозит уголовная ответственность по ч.3 ст.260 УК РФ. Об этом информирует пресс-служба райсуда.

Во время следствия выяснилось, что с апреля по май 2022 года недалеко от села Воронцовки обвиняемый незаконно спилил 26 сырорастущих деревьев породы «дуб чешуйчатый» и четыре сырорастущих дерева породы «ясень». Сумма ущерба, причиненная Воронцовскому сельскому поселению, превысила два миллиона рублей. Кроме того, в эти же сроки мужчина нарушил закон, спилив три дуба. Тем самым ЗАО «Агрофирма Павловская Нива» причинен ущерб на общую сумму более 200 тысяч.

Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до двух лет лишения свободы со штрафом в размере от 100 до 200 тысяч.