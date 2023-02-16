Руководителем департамента труда и занятости Воронежской области стал Иван Яцких

Иван Яцких. Фото: butur-rn.ru

В четверг, 16 февраля, губернатор Александр Гусев назначил руководителем департамента труда и занятости населения Воронежской области Ивана Яцких. Срок его полномочий будет длиться, пока у власти находится нынешний глава региона.

Иван Яцких несколько лет руководил государственной инспекцией труда Воронежской области. А с сентября 2021 года ушел на работу в федеральную структуру – Роструд. Там она занимал пост начальника управления осуществления федерального надзора в сфере труда.

Иван Яцких получил высшее образование в сфере юриспруденции. С 2008 по 2015 год работал в службе судебных приставов, где дорос до начальника отдела. Также Яцких трудился в управлении по делам региона и в департаменте экономического развития.

Напомним, бывший руководитель департамента Юрий Бай ушел в отставку в сентябре 2022 года. Формально по собственному желанию. Однако губернатор, прокомментировав его уход, дал понять, что работой Бая был недоволен.