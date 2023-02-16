За обман 67 человек в Воронежской области задержали группу аферистов

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Сотрудники полиции в Воронежской области задержали банду мошенников, которой удалось обмануть 67 человек из разных регионов России. Ущерб составил 4,7 млн рублей. Об этом 16 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества или участие в нем». Их преступную деятельность пресекли в 2021 году.

По версии следствия, злоумышленники, находясь в Воронежской и Свердловской областях, обзванивали жителей других регионов России, имеющих плохую кредитную историю. Мошенники представлялись кредитными брокерами и предлагали посредничество по оформлению «страховки», которая бы обеспечивала им положительный ответ от банка в момент взятия кредита. Люди оплачивали услуги лжеспециалистов, но помощи от них не получали. А деньги те тратили на свои нужды.

- На сегодняшний день установлено, что от действий подозреваемых пострадали 67 граждан из Воронежской, Липецкой, Курской, Белгородской и Свердловской областей. Причиненный им материальный ущерб превышает 4 млн 700 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе полиции.

В результате были задержаны 12 фигурантов. Трое из них находятся под домашним арестом, пятеро под обязательством о явке, двое на подписке о невыезде, один под запретом определенных действий.