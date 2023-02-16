Воронежский гонщик с фейерверками и рысью передумал выходить из СИЗО

В СИЗО Васильев проведет до апреля Фото: Ирина ШАБАНОВА

Воронежец Евгений Васильев, который прославился фееричными гонками с полицией и обстрелявший из фейерверков патруль ДПС, передумал выходить из СИЗО. Он забрал апелляционную жалобу из суда. Об этом рассказала сторона защиты 16 февраля.

- Это было сделано по настоянию клиента. Это его личная позиция. Он считает, что на данный момент пусть идет, как идет, - пояснил защитник.

Кроме того, Васильев намерен сменить адвоката. Кто будет представлять его интересы в дельнейшем, пока неизвестно.

Напомним, бизнесмена на Toyota Land Cruiser увидели инспекторы ДПС рано утром 6 февраля около 4:30 у дома № 46 на улице Плехановской в Воронеже. Он «опасно маневрировал» и на просьбы полицейских остановиться не реагировал. Гонялись стражи порядка за ним, пока не рассвело. При этом Васильев еще и «отстреливался» фейерверком на Вогрэсовском мосту. Остановили его стрельбой по колесам в воронежском Сомово. В салоне пассажиром у него ехала рысь.

За покушение на применение насилия в отношении представителя власти (часть 2 статья 318 УК РФ) в отношении мужчины СК возбудил уголовное дело, а суд отправил его на 2 месяца СИЗО. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.