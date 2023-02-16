Из-за тумана и гололедицы в Воронежской области введен желтый уровень опасности

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Синоптики прогнозируют: в ближайшие сутки погода в Воронежской области испортится. В регионе ожидается гололедица и туман. Это следует из данных прогностической карты ЦФО российского Гидрометцентра, опубликованных 16 февраля.

Туман будет наблюдаться в период с 18.00 четверга, 16 февраля, и до 6.00 пятницы, 17 февраля, по Воронежской области. Предупреждение по гололедице на дорогах также пролили – до 18.00 пятницы.

Что касается погоды, то синоптики обещают, что в ближайшие дни мороз будет крепчать. Ночью и утром в пятницу, 17 февраля по области похолодает до -12-17 градусов. А в ночь субботу местами может быть и -20 градусов.