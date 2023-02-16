Воронежский дзюдоист завоевал бронзу первенства ЦФО

Роман Кулалагашвили на пьедестале (крайний справа). Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежский дзюдоист Роман Кулалагашвили завоевал бронзу на первенстве Центрального Федерального округа. Он выступал в весовой категории до 100 килограммов. Об этом сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Первенство ЦФО среди юниоров и юниорок до 23 лет завершилось 15 февраля в Иваново. В турнире участвовали 202 спортсмена из 16 регионов.

- Первое и второе места на этих соревнованиях давали гарантированную путевку для участия в первенстве России, которое будет проходить с 15 по 20 марта в Екатеринбурге. Однако третий призер тоже имеет такой шанс, если выйдет в финал на всероссийских соревнованиях на призы РФСО «Юность России». Они являются отборочными на первенство страны и стартуют 1 марта в Орле, - рассказал главный тренер сборной Воронежской области по дзюдоЕвгений Бурдюгов.

Роман Кулалагашвили – уроженец Тамбова, но сейчас учится в ВГУ и выступает. Тренируется он под руководством Лаши Ломидзе. Это самый успешный воронежского дзюдоиста последних лет, обладателя Кубка Европы. Совсем недавно Ломидзе завершил спортивную карьеру и начал тренерскую.