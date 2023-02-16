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НовостиПроисшествия16 февраля 2023 11:13

В Воронеже гендиректор частной охранной организации задолжал сотруднику более 250 тысяч рублей

Ему грозит до одного лишения свободы
Алексей СЕРГУНИН

Следственные органы СК РФ по Воронежской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Об этом информирует пресс-служба регионального ведомства.

По предварительным данным, с 15 мая 2019 года по 1 апреля 2022 года генеральный директор частной охранной организации задолжал работнику фирмы часть зарплаты на общую сумму свыше 250 тысяч рублей. На сегодня задолженность полностью погашена. При этом расследование уголовного дела продолжается. Следователи СК в числе прочего изучают изъятую документацию организации. Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до одного года тюрьмы.