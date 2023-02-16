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НовостиОбщество16 февраля 2023 11:01

В зеркальную дату 23 февраля в Воронежской области свадеб не будет

В ЗАГСах будет выходной день
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

В зеркальную дату 23.02.23 воронежские пары не смогут пожениться. Об этом рассказали в пресс-службе управления ЗАГС региона.

Там пояснили, что в этот день, как и по всей стране, сотрудники уйдут на выходной в связи с празднованием Дня защитника Отечества.

Следующая красивая дата, которая может привлечь молодоженов, – 23.03.23.

Напомним, ранее ЗАГС сообщал, что в День влюбленных 14 февраля брак зарегистрировать захотели только 26 пар. Свадебного бума не случилось, поскольку день выдался будним.