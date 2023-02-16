В зеркальную дату 23 февраля в Воронежской области свадеб не будет

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В зеркальную дату 23.02.23 воронежские пары не смогут пожениться. Об этом рассказали в пресс-службе управления ЗАГС региона.

Там пояснили, что в этот день, как и по всей стране, сотрудники уйдут на выходной в связи с празднованием Дня защитника Отечества.

Следующая красивая дата, которая может привлечь молодоженов, – 23.03.23.

Напомним, ранее ЗАГС сообщал, что в День влюбленных 14 февраля брак зарегистрировать захотели только 26 пар. Свадебного бума не случилось, поскольку день выдался будним.