За сутки в Воронежской области заболели коронавирусом 313 человек

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Количество заболевших коронавирусом снова увеличивается каждые сутки. Так, за последние 24 часа положительные тесты получили 313 человек. Об этом сообщили в федеральном штабе 16 февраля.

23 пациента были госпитализированы в красную зону. По счастью за минувшие сутки смертельных случаев в области не зарегистрировали. При этом болезнь победили 308 человек.

Между тем, с весны 2020 года, когда началась пандемия, в регионе зафиксировали 476 109 случаев ковида, в 464 615 из них пациенты выздоровели. Умерли 8 619 человек.