Под Воронежем осудили мужчину, зарезавшего пасынка

Отчим взял на кухне нож и, вернувшись в комнату, нанес им удар потерпевшему в грудь. Фото: Алексей СЕРГУНИН

51-летний житель Нововоронежа признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом информирует пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Следствие и суд установили, что ночью 27 августа 2022 года в квартире дома по улице Первомайская в Нововоронеже между осужденным и его 31-летним пасынком произошел конфликт. Потребив изрядное количество алкоголя, мужчины стали предъявлять друг другу претензии. В ходе ссоры осужденный сначала избил пасынка, а затем взял на кухне нож и, вернувшись, нанес им удар потерпевшему в грудь. Последний от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Как отметить руководитель следственного отдела Владимир Миронов, на предварительном следствии мужчина вину в убийстве пасынка не признавал. Тем не менее, следователи собрали обширную доказательную базу. В итоге отчим ближайшие девять лет и десять месяцев проведет в исправительной колонии строгого режима. Впрочем, пока приговор не вступил в законную силу.