В Воронежской области с 2023 года подешевело газомоторное топливо

В январе 2023 года в Воронежской области снизилась цена на газовое моторное топливо. По сравнению с декабрем 2022-го в среднем стоимость на него упала на 0,7%. Сегодня оно торгуется за 19,86 рубля за литр. Статистикой поделился Воронежстат в четверг, 16 февраля.

А вот дизельное топливо в регионе в январе по отношению к декабрю 2022 года, наоборот, подорожало на 0,7%. Увеличился в цене и бензин, но только марки АИ-98 и выше – на 0,2%. А вот стоимость АИ-92 и АИ-95 не изменились.

Кстати, цены на газомоторное топливо в Центральном федеральном округе самые низкие в Ивановской области – 14,26 рубля за литр. А самые высокие – в Смоленской области - по 23,6 рублей за литр.