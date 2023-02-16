В Воронежской области молодой человек отомстил за сорвавшуюся кражу поджогом склада магазина

За поджог молодому жителю Острогожска грозит до двух лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Днем 7 февраля 24-летний безработный житель Острогожска пришел в сетевой супермаркет на улице Кирова. Он выбрал продукты, спрятал их в одежде и попытался унести, не заплатив. Но работники магазина не дали ему это сделать. Молодой человек начал ругаться с продавцами и администрацией супермаркета. В конце концов несостоявшегося вора выставили на улицу.

Однако скандалист на этом не успокоился. Около 23 часов мужчина решил отомстить. Он подошел к магазину со стороны служебного входа и бросил в складское помещение бутылку с зажигательной смесью. Женщина, проходившая рядом, увидела дым и позвонила в МЧС. Пожар быстро потушили. Однако часть содержимого склада сгорела, магазину был причинен ущерб на 250 тысяч рублей.

Полицейские посмотрели записи камер видеонаблюдения и быстро задержали преступника. Возбуждено уголовное дело части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Максимальное наказание по ней – два года лишения свободы.