Доверчивая воронежская пенсионерка лишилась 465 тысяч рублей

За сутки 12 жителей региона потеряли свыше трех миллионов рублей из-за дистанционных мошенников. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В Воронеже 74-летняя жительница Коминтерновского района в одном из мессенджеров увидела рекламу о том, что известный банк платит за заполнение анкеты о качестве услуг. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Женщина поверила в то, что эта информация правдивая, и решила попытать удачу. Прошла опрос, а потом ввела данные своей банковской карты, а также код, поступивший ей в сообщении. Позже потерпевшая обнаружила, что с ее счета стали списываться деньги. В итоге она лишилась 465 тысяч рублей.

Всего за минувшие сутки на территории Воронежской области зафиксированы 12 сообщений о хищениях денег, совершенных дистанционно, путем обмана или злоупотребления доверием. Общий ущерб составил более трех миллионов рублей.