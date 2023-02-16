Воронежская бобслеистка Софья Степушкина взяла «бронзу» первенства России

София Степушкина (крайняя справа) на пьедестале. Фото: cspsk-vrn.ru

София Степушкина завоевала бронзовую медаль первенства России по бобслею, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. Соревнования среди спортсменов до 19 лет проходят сейчас на санно-бобслейной трассе в Сочи.

- Идут соревнования по монобобам, это очень малоуправляемый снаряд, даже взрослые и опытные спортсменки в мире с трудом с ним справляются, - рассказал о соревнованиях главный тренер сборной команды Воронежской области по бобслею Борис Рузин. - София - молодая, перспективная спортсменка, которая имеет еще очень мало опыта пилотирования. В обоих заездах она показала лучший старт, а вот по пилотированию есть вопросы. Надо работать дальше. Результат считаю достойным. Следующий старт — Спартакиада молодежи 22-28 февраля на Красной Поляне, Краснодарский край.

Cофия Степушкина в Сочи пополнила свою коллекцию медалей. Фото: cspsk-vrn.ru

Напомним, София Степушкина – дочь известного воронежского бобслеиста Дмитрия Степушкина, двукратного обладателя Кубка мира и дважды чемпиона Европы в зачете четверок. Он также шесть раз выигрывал национальное первенство. Дмитрий Степушкин умер 30 июня 2022 года, ему было 46 лет.