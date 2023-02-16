Пьяного воронежца за грабеж отправили в колонию

Два из трех телефонов находились в карманах потерпевшей. Фото: Алексей СЕРГУНИН

39-летний житель Нововоронежа признан виновным по ч.1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В октябре 2022 года подсудимый Г. возле магазина «Разливной рай», расположенного по ул. Победы в Нововоронеже, открыто похитил у гражданки М. три сотовых телефона. Изначально он хотел забрать один - «Honor 8А», который находился в руках женщины. Пытаясь забрать мобильник, пребывавший в пьяном состоянии злоумышленник увидел, что в карманах потерпевшей есть еще два телефона - «Honor 9А» и «Realme8». Он схватил их, женщина отвлеклась, и в этот момент он выхватил из рук «Honor 8А». М. потребовала вернуть свое имущество, но Г. скрылся с места преступления.

В итоге ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.