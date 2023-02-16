Воронежцы просят не строить элитную многоэтажку на проспекте Революции

Фото Союза архитекторов

В Доме архитектора прошла встреча с жителями дома № 51, обеспокоенными возможной застройкой на проспекте Революции. Об этом сообщил Воронежский Союз архитекторов.

Напомним, в конце января назвали победителей архитектурного конкурса жилого здания, которое на этом участке планирует возвести ГК «Крайс». Победа досталась проекту московской студии. Они предложили возвести на главной улице города 6-этажное здание на 20 элитных квартир.

А 17 февраля в Доме архитектора прошла встреча с жителями соседнего дома. Они обеспокоились возможной застройкой по соседству. Константин Кузнецов предложил им обсудить вопросы и пригласил к диалогу.

По итогам он поделился впечатлениями от встречи:

- Рассмотрели три вопроса. Возможность создания публичного сервитута для общего пользования дворовой территории жильцами соседних домов и проезда спецтехники. Второе – опасение горожан, что могут быть нарушены условия инсоляции и иные нормативы. Проведем экспертизу, предоставим информацию. Также обсудим с девелопером возможность, как просят жители, не строить на этом участке, - пояснил Кузнецов.