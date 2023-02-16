Воронежский боксер завоевал бронзу на международном турнире в Марокко

Этот удар Игоря Свиридченкова достиг цели. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежский боксер вернулся со своего первого международного турнира в дальнем зарубежье с бронзовой медалью, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. Игорь Свиридченков выступал на соревнованиях на призы короля Марокко Мухаммеда VI в городе Марракеш.

- Игорь провел хорошие поединки, - подвел итог турнира тренер Свиридченкова - Владислав Никитин. - Он провел три боя, в полуфинале в равном поединке уступил очень опытному боксеру из Иордании со сложным для русского уха именем и фамилией Eashash Zeyad, который и стал победителем. Выступил хорошо, но, конечно, есть над чем работать.

Игорm Свиридченков на пьедестале. Фото: cspsk-vrn.ru

Напомним, Игорь Свиридченков – воспитанник луганской школы бокса. Он стал первым со времени распада СССР чемпионом России, выступающим за Воронежскую область.

А вот как оценили турнир на сайте федерации бокса России:

- Именно боксеры стали первыми, кто отправился за границу под своим флагом и со своим гимном. За долгое ожидание болельщики были вознаграждены 12 раз — именно столько побед одержали российские спортсмены!

Всего сборная России завоевала на турнире в Марокко 12 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей. Это первое место в общекомандном зачете!