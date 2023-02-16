В воронежском райцентре «Опель» снес угол дома

Фото - ГУ МВД по региону Фото: Предоставлено "КП"

В Лисках водитель «Опель Зафира» не справился с управлением, из-за чего машину занесло, и она влетела в угол дома. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

15 февраля примерно в 09.50 63-летний житель райцентра ехал по улице Луначарского и не учел дорожно-метеорологические условия и видимость направления движения. У дома №15, по предварительным данным, он и допустил наезд на угол частного домовладения.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был по скорой доставлен в больницу. По данному факту сотрудниками ГИБДД проводится проверка.