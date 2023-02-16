В Воронеже иномарка сбила 64-летнего мужчину на пешеходном переходе

Фото - ГУ МВД по региону Фото: Предоставлено "КП"

Авария произошла 15 февраля примерно в 18.30 в Воронеже у дома №35 по улице Переверткина. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным полиции, 48-летний местный житель на «Хендэ Элантра» ехал по ул. Переверткина со стороны ул. Зои Космодемьянской в направлении ул. Остужева. Он не затормозил и допустил наезд на 64-летнего мужчину. Прохожий в это время шел через проезжую часть слева направо по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. Полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.