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НовостиОбщество16 февраля 2023 7:11

Мобилизованные из Воронежской области передали видео-привет землякам из зоны СВО

Уроженцы региона поблагодарили всех за поддержку
Евгения ФРОЛОВА
Фото из врхива КП

Фото из врхива КП

Фото: Из архива "КП"

Видеообращение мобилизованных жителей Воронежской области к землякам разместили в телеграм-канале правительства региона 16 февраля.

Военнослужащие передали привет, поблагодарили за поддержку, помощь и заверили: «Победа будет за нами!». Отдельно каждый из них поприветствовал жителей городов Семилуки, Воронеж, Россошь, Бутурлиновка, а также пгт Кантемировка и села Углянца.

- Привет Углянцу! Спасибо большое за помощь. Мы вас любим!, - сказал на видео один из бойцов.

Ранее военнослужащие из девяти районов нашего региона также поблагодарили всех за поддержку.