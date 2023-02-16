Мобилизованные из Воронежской области передали видео-привет землякам из зоны СВО

Фото из врхива КП Фото: Из архива "КП"

Видеообращение мобилизованных жителей Воронежской области к землякам разместили в телеграм-канале правительства региона 16 февраля.

Военнослужащие передали привет, поблагодарили за поддержку, помощь и заверили: «Победа будет за нами!». Отдельно каждый из них поприветствовал жителей городов Семилуки, Воронеж, Россошь, Бутурлиновка, а также пгт Кантемировка и села Углянца.

- Привет Углянцу! Спасибо большое за помощь. Мы вас любим!, - сказал на видео один из бойцов.

Ранее военнослужащие из девяти районов нашего региона также поблагодарили всех за поддержку.