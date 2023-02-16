В боях за Донбасс погиб 24-летний десантник из Воронежской области

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В селе Елань-Колено в Новохоперском районе простились с 24–летним десантником Александром Прытковым. Соболезнования родным выразил глава муниципалитета Виктор Королев на своей странице во ВКонтакте.

Наш земляк Александр Прытков в 2013 году окончил Елань-Коленовскую СОШ №1, в 2016 году - Воронежский машиностроительный колледж. Отслужил в Омске в 242 полку учебного центра ВДВ.

Фото со страницы Виктора Королева Фото: Предоставлено "КП"

В сентябре 2019 года заключил служебный контракт и в ноябре 2020 года был командирован в Сирию. Там он отличился и получил звание «Ветеран боевых действий» и медаль «За освобождение Сирии».

Участие в СВО в Украине принимал с октября 2022 года. В январе 2023 года он героически погиб.

- Он стал настоящим защитником своего Отечества. Не спасовал перед националистами, смело смотрел опасности в лицо, с оружием в руках защищал жизни простых людей, защищал интересы нашего Отечества, не допуская распространения фашистcкой заразы. За заслуги перед Отечеством Александр Прытков посмертно представлен к Ордену Мужества, - написал глава района.