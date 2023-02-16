В воронежском парке «Дельфин» появился экопункт

Фото департамента ЖКХ и энергетики региона

В парке «Дельфин» на Левом берегу Воронежа появился еще один современный экопункт «Седьмой лепесток». Это уже двенадцатый по счету. Об этом рассказали в департаменте ЖКХ и энергетики региона 15 февраля.

Экопункт открыли в западной части парка, неподалеку от прохода к дому по улице Переверткина, 1/12. Здесь принимают за денежное вознаграждение более 20 видов вторсырья и опасных отходов.

Как пояснили в департаменте, это первый экопункт, установленный в городском парке, а не на остановках или мини-рынках. Он будет работать с 12:00 до 20:00. Здесь принимают ПЭТ-бутылки, флаконы, ПВД-пленку, бутылки, банки, жесть, бумагу и многое другое. Полный список вторсырья найдете здесь.