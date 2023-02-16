Парковки в центре Воронежа сделают бесплатными в течение 4 дней

На время праздника – Дня защитника отечества, с 23 по 26 февраля включительно, в центре Воронежа парковки для автомобилистов станут бесплатными. Информация об этом появилась на сайте концессионера платных парковок.

Автомобилистам не придется платить за оставленную машину в течение 4 дней.

– Сообщаем вам, что парковки будут функционировать в режиме выходных и нерабочих праздничных дней бесплатно, – оповестил горожан концессионер.

Напомним, в конце 2022 года ООО «Городские парковки» перешли в ведение дочерней структуры Росатома. А проверка КСП Воронежа показала, что концессионер за пять лет перечислил в бюджет Воронежа всего 56 миллионов рублей. Еще 193 млн поступили в городскую казну от уплаты штрафов. Эти деньги взыскивали управы.