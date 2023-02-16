В Воронеже на 10 часов изменят схему движения 2 пассажирских маршрутов

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронеже 26 февраля на десять часов на улице 9 Января изменят схему движения двух маршрутов общественного транспорта - № 61 и № 82. Об этом сообщила 15 февраля пресс-служба Единого оператора городских пассажирских перевозок.

Проезд закроют для движения транспортных средств с 8.00 и до 18.00 на участке улицы Защитников Родины от улицы 9 Января до улицы Папова. Автобусы двух маршрутов пустят в объезд.

– № 61, курсирующий из Подклетного до Центрального рынка, с улицы Арбатская поедет по 9 Января, затем улице Свободы далее по маршруту. В обратном направлении с улицы 9 Января по улице Арбатская;

– № 82, следующий от улицы Зеленко до больницы № 8 на Левом берегу, поедет с улицы Е. Зеленко по 9 Января, Свободы и далее по маршруту. В обратном направлении с улицы 9 Января по улице Е. Зеленко.

Неудобство связано с тем, что 26 февраля на стадионе технических видов спорта пройдет чемпионат России по автокроссу.