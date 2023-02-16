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НовостиОбщество16 февраля 2023 5:07

20-градусные морозы надвигаются на Воронежскую область

Резкие перепады температуры ожидаются ночью
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

Сильные морозы придут в Воронежскую област. Местами в регионе может похолодать до -20 градусов. Об этом сообщают синоптики регионального гидрометцентра. Уточняется, что погоду в регионе будет определять гребень антициклона.

Ночью и утром в пятницу, 17 февраля, мороз будет крепчать: по области похолодает до -12-17 градусов (в Воронеже прогнозируют до минус 12-14). Днем -4… -9 будет по области и -5… -7 в столице Черноземья. Местами пройдет небольшой снег.

Так, мороз усилится ночью субботы, 18 февраля. Столбики термометров в регионе опустятся до -10 ... -15 градусов. Местами будет до – 20 градусов Днем немного потеплеет - от 1 до 6 градусов мороза.