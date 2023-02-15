В Воронежской области два автомобиля сбили насмерть беременную лосиху

Лосиха и два ее неродившихся детеныша погибли. Фото: департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области ВКонтакте.

В Калачеевском районе на 12 километра дороги Калач-Новая Криуша-Скрипниково вечером случилась авария, в которой погибла беременная лосиха. Перебегавшую дорогу самку поочередно сбили два автомобиля. Погибла не только лосиха, но и два находившихся в ее животе эмбриона. Об этом ДТП сообщили в региональном департаменте природных ресурсов и экологии. Сотрудники ведомства выясняют, какой ущерб (в случае установления вины водителей или одного из них) был нанесен окружающей среде.

Кроме того, в Верхнехавском районе недалеко от села Углянец охотовед обнаружил шкуру и внутренности убитого лося. Он вызвал полицейских. Браконьера сейчас разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 258 УК РФ «Незаконная охота».