Воронежский «Буран» прервал победную серию поражением от лидера ВХЛ

Вратарь «Бурана» Егор Вельмакин после третьей пропущенной шайбы. Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

Матч в Воронеже с лидером «регулярки» ВХЛ «Югрой» из Ханты-Мансийска игроки «Бурана» сыграли в целом на равных, хотя этого мало кто ожидал. «Ураганные» даже открыли счет. На 18 минуте отлично приложился к шайбе из убойной позиции Дмитрий Соловьев – 1:0.

Увы, едва начался второй период, как Александр Когалев не самым сложным броском поставил в тупик вратаря «Бурана» Егора Вельмакина – 1:1. А на 38-й без должного присмотра оставили Егора Черникова, и он этим воспользовался – 1:2. Тренерский штаб «Бурана» попросил видеопросмотр, было подозрение на блокировку вратаря. Однако добился этим только двухминутного штрафа (таковы правила). К счастью, хоккеисты «Югры» большинством не воспользовались.

Зато лишнего реализовали игроки «Бурана». На 44 минуте Максим Казаков был расторопнее всех на «пятачке». А на исходе 47-й Артема Воронина удалили на пять минут за то, что он ткнул клюшкой в лицо хоккеисту «ураганных». Однако игроки воронежского клуба на этот раз провели долгое большинство безобразно. Мало того, что не создали никаких угроз у ворот Владимира Сохатского, так еще и шайбу пропустили. Стремительную контратаку отличным броском завершил на исходе 50 минуты Владислав Шутов – 2:3. Больше счет не менялся. Серия «ураганных» из трех побед подряд прервалась.

«Буран» с 30 очками остается на предпоследнем 25 месте. Впереди последняя игра этого сезона. 17 февраля в Воронеже «ураганные» встретятся с казанским «Рубином», идущим на пятом месте. Матч начнется в 19.00.