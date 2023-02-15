Команды из Воронежа и Новой Усмани заняли весь пьедестал первенства ЦФО и ЮФО по мини-футболу

На первенстве по мини-футболу не было равных юным воронежским спортсменам. Фото: телеграмм-канал департамента физической культуры и спорта Воронежской области.

В среду, 15 февраля, в Новой Усмани завершилось первенство ЦФО и ЮФО по мини-футболу среди мальчиков до 14 лет. На нем отлично выступили команды из Воронежской области.

На предварительном этапе в группе «А» первое место заняла команда СШОР №25 Кристалл (Воронеж). Второй стали игроки спортшколы «Факел». Третье место заняла ДФК «Смена». Обе эти команды также из Воронежа.

В группе «Б» победила команда «Локомотив» из Воронежа. Вторыми стали футболисты ЦРФКС (Новая Усмань). Третье место заняла воронежская «СШОР Факел 2009».

В финальном этапе лучшим стал воронежский «Локомотив». Второе место у их земляков из СШОР №25 Кристалл. А третьими стали игроки новоусманского ЦРФКС.

Индивидуальные призы также достались игрокам из Воронежской области. Эксперты признали лучшим защитником Даниила Ломейко. Больше всех голов забил Артем Слепокуров. Оба они – игроки воронежской «СШОР №25 Кристалл». Лучшим нападающим стал футболист спортшколы «Факела» Леонид Москалев.

Лучшим игроком турнира признали Максима Зенищева из воронежского «Локомотива». А в воротах не было равных юному голкиперу Артуру Волкову из новоусманской команды ЦРФКС.

Напомним, ранее на первенстве ЦФО и ЮФО по мини-футболу юные воронежские спортсменки завоевали бронзу. На тех соревнованиях победили девочки из брянского «Спартака».