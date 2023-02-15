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НовостиОбщество15 февраля 2023 16:34

В Воронеже на карантине по гриппу и ОРВИ остаются 152 класса в 52 школах

Две недели назад их было 190
Олег КУЗНЕЦОВ
Число воронежских школьников, которых вынуждены были отправить на карантин, за последние две недели резко сократилось.

Число воронежских школьников, которых вынуждены были отправить на карантин, за последние две недели резко сократилось.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Улучшилась ситуация с массовыми заболеваниями гриппом и ОРВИ в воронежских школах. Такой вывод следует из статистических данных, которыми поделились в мэрии. На данный момент на карантине по этим заболеваниям находятся ученики 152 классов в 52 школах. При этом две недели назад цифры были более тревожными. Тогда на карантине были 190 классов в 68 школах.

В мэрии напомнили, что всего в Воронеже 6117 классов в 120 школах. Нетрудно подсчитать, что на карантине находятся только 2,5% из их общего числа.

При этом за минувшую неделю в Воронежской области количество заболеваний гриппом и ОРВИ выросло на 12,8%. Помощь врачей потребовалась 19,4 тысячам наших земляков, среди них более 8,9 тысяч – дети до 14 лет.