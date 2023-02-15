В Воронеже на карантине по гриппу и ОРВИ остаются 152 класса в 52 школах

Число воронежских школьников, которых вынуждены были отправить на карантин, за последние две недели резко сократилось. Фото: Евгения ГУСЕВА

Улучшилась ситуация с массовыми заболеваниями гриппом и ОРВИ в воронежских школах. Такой вывод следует из статистических данных, которыми поделились в мэрии. На данный момент на карантине по этим заболеваниям находятся ученики 152 классов в 52 школах. При этом две недели назад цифры были более тревожными. Тогда на карантине были 190 классов в 68 школах.

В мэрии напомнили, что всего в Воронеже 6117 классов в 120 школах. Нетрудно подсчитать, что на карантине находятся только 2,5% из их общего числа.

При этом за минувшую неделю в Воронежской области количество заболеваний гриппом и ОРВИ выросло на 12,8%. Помощь врачей потребовалась 19,4 тысячам наших земляков, среди них более 8,9 тысяч – дети до 14 лет.