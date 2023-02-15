В Воронеже из-за конфликта интересов заменили одного из членов конкурсной комиссии по выборам мэра

На заседании Воронежской городской Думы в среду, 15 февраля, депутаты приняли решение заменить одного из членов комиссии по отбору кандидатур на пост мэра. Получалось, что генеральный директор Домостроительного комбината Андрей Соболев должен был рассматривать как одного из претендентов на должность градоначальника своего заместителя Сергея Крючкова. Налицо был явный конфликт интересов. Поэтому в состав комиссии вместо Соболева включили главного врача областной детской больницы № 2 Сергей Авдеева. Медиков в числе кандидатов на пост мэра нет.

Напомним, всего на пост мэра сейчас есть шесть кандидатов. Кроме действующего градоначальника Вадима Кстенина и Сергею Крючкова, это руководитель управы Железнодорожного района Леонид Беляев, заместитель генерального директора АО СЗ ФК «Аксиома» Александр Овсянников, бизнесмен, зарегистрировавшийся в качестве самозанятого, Илья Наумов и безработный житель Воронежа Александр Дудченко. Мэра должны выбрать 2 марта 2023 года.