Елену Литвинчук переизбрали председателем контрольно-счетной палаты Воронежа еще на пять лет

Елена Литвинчук. Фото: с сайта Воронежской городской Думы.

На заседании городской Думы в среду, 15 февраля, депутаты тайным голосованием переизбрали на новый срок председателем контрольно-счетной палаты (КСП) Воронежа Елену Литвинчук. Она будет находиться на этом руководящем посту еще пять лет. Депутаты проголосовали за нее единогласно.

Ранее слуги народа выслушали отчет Елены Литвинчук о работе городских аудиторов за 2022 год. Депутаты отметили, что работа КСП позволила улучшить финансовую ситуацию в транспортной системе и городском хозяйстве Воронежа. Аудиторы, по мнению народных избранников, также эффективно контролировали процессы продажи муниципального имущества и расходования бюджетных средств.