За преступления в Воронежской области 13 человек объявили в международный розыск

Из-за рубежа удалось вернуть пять из 13 преступников. Фото: из архива «КП»

13 человек, совершивших преступления в Воронежской области, в 2022 году объявили в международный розыск. Пять из них вернули в нашу страну. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В 2021 году в международном розыске было больше преступников – 18. При этом тогда выдали всего трех.

За прошедший год воронежские силовики задержали 30 человек, находящихся в розыске в других странах (в 2021-м 28). Шесть из них выдали зарубежным коллегам (в прошлом году восемь). Еще 23-х отправлять в другие страны не стали (в 2021-м – 20). А еще один преступник, разыскиваемый в Армении, умер.

Кроме того, в 2022 году сотрудники прокуратуры отправили коллегам из Туркменистана два уголовных дела (в 2021-м одно) в отношении граждан этого государства, совершивших преступления в Воронежской области.

В то же время в региональное надзорное ведомство области переслали уголовное дело из Казахстана на российскую гражданку.