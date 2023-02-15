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НовостиОбщество15 февраля 2023 12:17

В Воронежской области огурцы за месяц подорожали в 1,5 раза

Чуть меньше взвинтили цены на помидоры, морковь, лук и виноград – в 1,3 раза
Олег КУЗНЕЦОВ
В январе подорожали все овощи, но больше всего огурцы.

В январе подорожали все овощи, но больше всего огурцы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Наблюдения за резко скакнувшими ценами на огурцы в Воронежской области подтвердили в официальном отчете Воронежстата. Согласно документу ведомства, эти овощи подорожали в январе 2023-го по сравнению с декабрем 2022-го в 1,5 раза. В феврале же огурцы и вовсе перегнали по цене куриное мясо.

Чуть меньше выросли цены по итогам января на помидоры, морковь, лук и виноград – в 1,3 раза. Также подорожали пельмени, йогурты, детские сухие смеси, консервированные овощи, шоколадные конфеты, натуральный кофе, картофель, все другие виды овощей и фруктов (от 4 до 11,7%). В то же время снизились цены на мясо индейки, вареную колбасу, какао, хлопья из злаков, гречневую крупу и апельсины (от 4,2 до 9,9%).

Резкий рост цен на огурцы может быть обусловлен возросшими ценами на услуги отопления, без которого в теплицах не обойтись. Кроме того, поставщики пользуются временем до нового урожая, чтобы «срубить» побольше денег. Правда, они могут и прогадать. Огурцы по цене выше мяса имеют шанс просто сгнить непроданными. Тем более, что их качество сейчас не самое лучшее.