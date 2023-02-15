Специалисты Росреестра будут 15 часов консультировать воронежцев

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В честь 15-ти летнего юбилея Росреестра проводит 15-ти часовой марафон консультаций по вопросам государственной регистрации прав на недвижимость и кадастрового учёта на региональных площадках МФЦ. Консультации смогут получить и жители Воронежской области.

Общение пройдет 16 февраля с 9.00 до 16.30 в городских центрах по адресам:

– Смарт-МФЦ г. Воронеж, пр. Революции, д 33Б;

– Смарт-МФЦ г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 34.

Жители области смогут также получить консультации 17 февраля с 9.00 до 12.00 во всех филиалах АУ «МФЦ», расположенных в муниципальных районах Воронежской области.

Вы можете задать нашим специалистам любые вопросы по регистрации прав и (или) кадастровому учёту.