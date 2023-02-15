Мужской день воронежцы отметят советскими хитами

афиша ВКЗ

23 февраля воронежцы вспомнят лучше советские хиты 70-80-х. В ВКЗ пройдет праздничный концерт «Рожденные в СССР». В программе выступят участники известных коллективов тех лет - Валерий Каримов («Аракс», «Рок Ателье»), Валерий Ярушин («Ариэль»), Олег Прокофьев (солист театра «Синяя птица»).

Артисты исполнят самые любимые советские хиты: «Ты мне не снишься», «Так вот какая ты», «Клен», «Белый пароход», «Не забывай», «Анастасия», «Ночное рандеву», «В краю магнолий», «Заповедные места», песни из репертуара Карела Готта, Александра Градского и Яака Йоалы.

Начало в 19.00, 12+