В Воронеже ярмарке позволили работать без официального разрешения

Ярмарка стала незаконной из-за технической ошибки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Железнодорожного района узнали, что ярмарки на Ленинском проспекте, 150, нет в сводном плане мэрии на 2023 год. А, значит, торговых мест на этом месте и быть не должно. Тем не менее ярмарку никто не собирается сносить.

В мэрии Воронежа пояснили, что ситуация с ярмаркой довольно запутанная. Сейчас на ней работают 20 предпринимателей, и стоят они там уже не первый год. В 2021 и 2022-м никаких вопросов по ней не было.

- Ярмарка востребована местными жителями. По информации городского управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики, исключение этой площадки из плана было технической ошибкой. Она будет исправлена в максимально сжатые сроки, - пояснили в управлении информации мэрии.

Будут ли кого-то наказывать за эту ошибку, в мэрии обещали сообщить позднее.