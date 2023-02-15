Будут судить пьяного водителя, насмерть сбившего девушку в центре Воронежа

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В суд передают дело 49-летнего жителя Воронежа, сбившего насмерть девушки в центре города.

ДТП произошло 24 сентября 2022-го около 17.00 на улице Орджоникидзе. Водитель на ВАЗ-21099, следовавший по улице Карла Маркса со стороны улицы Таранченко в направлении проспекта Революции, сбил 26-летнюю жительницу Воронежа, переходившую проезжую часть. Потерпевшая умерла на месте аварии.

- Прибывшие на место происшествия инспекторы ДПС установили у водителя состояние алкогольного опьянения (0,666 мг/л), данный факт был зафиксирован в медучреждении. Мужчина признался, что употребил перед поездкой около 100 граммов водки. Проведенная экспертиза показала, что в момент ДТП, скорость автомобиля была не ниже 73,9 километров в час, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области. - Обвиняемый моральный вред семье погибшей девушки-медика не возместил.

Уголовное дело передали в Центральный райсуд Воронежа.