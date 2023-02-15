Воронежский «Факел» победил казахский «Кайсар» в засекреченном матче

В первом секретном матче победил «Факел». Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

В первом матче третьего турецкого сбора вечером во вторник, 14 февраля, «Факел» встречался с казахским клубом «Кайсар» из города Кзыл-Орда. Матч, как и все игры перед продолжением чемпионата Премьер-лиги, был засекреченным. Нигде не было его трансляции, не были даже объявлены составы команд.

В пресс-службе «Факела» сообщили только, что наша команда победила – 2:1, и оба гола забил нападающий Евгений Марков, один из них с пенальти. Форвард, перешедший в воронежский клуб в самом начале зимнего перерыва, на сборах демонстрирует завидную результативность. Ранее на его счету был дубль в матче с узбекским «Андижаном» и гол в игре с болгарской «Славией». Таким образом, на бомбардирском счету Маркова уже пять голов. Главное, чтобы свой запал он сохранил на чемпионат.

Впереди у «Факела» 18 февраля еще один контрольный матч. На этот раз с ФК «Сочи», главным тренером которого является легендарный Курбан Бердыев.