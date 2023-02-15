Воронежцы вылепили из снега Волка из мультика "Жил-был Пес"

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"Ну ты это - заходи, если что" - фраза Волка из любимого многими поколениями россиян мультика "Жил-был Пес" давно стала одной из самых цитируемых. Воронежцы обожают Волка настолько, что вылепили его из снега.

Скульптуры мультяшных персонажей (еще и Миньона) заметили в одном из воронежских дворов. Снимками очевидцы поделились в городских пабликах. Очень похожи герои!

Создать снежные фигуры позволило потепление. Снежные бабы - это хорошо, плохо - падение снега и сосулек с крыш, спасатели просят воронежцев не ходить под стенами домов и не ставить под ними машины