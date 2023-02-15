Под Воронежем черный лесоруб спилил дуб за 600 тысяч

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Лесник вызвал полицию, когда обнаружил в урочище «Ломиха» у Нижнедевицка срубленный черешчатый дуб.

Правоохранители обнаружили спил на стволе растущего дерева. Под подозрение попал 34-летний местный житель, проживающий вблизи места происшествия. Как выяснили полицейские, в январе мужчина решил запастись дровами для печного отопления, пришел в лес, выбрал подходящий дуб и спилил его бензопилой. После этого часть дерева забрал домой и наколол дров, а оставшуюся часть ствола собирался забрать позже.

Во дворе фигуранта обнаружили части похищенного дерева и бензопилу. По предварительным данным, подозреваемый причинил ущерб лесным насаждениям на сумму около 600 000 рублей. За незаконную рубку лесных насаждений мужчине грозит до семи лет заключения.