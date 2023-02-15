За год в Воронежской области сняли с реализации 32 партии мяса

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

За 2022 год специалисты управления Роспотребнадзора по Воронежской области провели 180 проверок продавцов, реализующих мясо и мясопродукцию. Основными нарушениями, выявленными в ходе надзорных мероприятий, стали:

- нарушение условий хранения и реализации мяса и мясопродуктов;

- нарушение правил товарного соседства в процессе хранения и реализации мяса;

- реализация продуктов животноводства без документов, подтверждающих качество и безопасность;

- нарушение режима мойки, санитарной обработки и дезинфекции инвентаря;

- несоблюдение правил личной гигиены персоналом;

- отсутствие либо неполная информация о продукции для потребителя.

В отношении нарушителей закона ведомство вынесло 120 постановлений, назначив штрафов на общую сумму 900 тысяч рублей. По итогам проверок из оборота изъяли 32 партии мясной продукции общим объемом 246 килограмм.

Лаборатория провела исследование 2173 проб мяса и мясной продукции. Требованиям безопасности из них не отвечали 15 проб. В образцах обнаружили кишечную палочку и другие микроорганизмы, а также заниженное содержание белка.