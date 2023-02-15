Под Воронежем погибла автоледи, вылетевшая в кювет на "Ладе"

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Сотрудники ГИБДД проводят проверку в связи с аварией в Калачеевском районе, где погибла женщина.

ДТП произошло 14 февраля около 10.40 на 20-м километре автодороги «Калач-Манино-граница Волгоградской области». По предварительным данным полиции, 42-летняя автоледи на «Ладе 219060» не справилась с управлением, в результате машина вылетела в кювет и перевернулась.

Женщина-водитель скончалась на месте.

За минувшие сутки в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 129 ДТП, в них кроме погибшей еще двое получили травмы.