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НовостиПроисшествия15 февраля 2023 7:16

Под Воронежем погибла автоледи, вылетевшая в кювет на "Ладе"

Авария произошла в Калачеевском районе
Ярослав ИВАНОВ
фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф

Сотрудники ГИБДД проводят проверку в связи с аварией в Калачеевском районе, где погибла женщина.

ДТП произошло 14 февраля около 10.40 на 20-м километре автодороги «Калач-Манино-граница Волгоградской области». По предварительным данным полиции, 42-летняя автоледи на «Ладе 219060» не справилась с управлением, в результате машина вылетела в кювет и перевернулась.

Женщина-водитель скончалась на месте.

За минувшие сутки в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 129 ДТП, в них кроме погибшей еще двое получили травмы.