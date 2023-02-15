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НовостиОбщество15 февраля 2023 6:38

Спасатели призвали воронежцев быть внимательными из-за падения наледи с крыш

Этому способствует потепление
Ярослав ИВАНОВ

МЧС призвало воронежцев быть аккуратными в связи с падением наледи с крыш зданий. Риск обрушения снежных масс возрос из-за температурного перепада.

Спасатели советуют соблюдать следующие рекомендации:

- не приближаться к домам со скатными крышами и не позволять бегать там детям;

- не оставлять машины вблизи зданий, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега;

- не пытаться проходить за ограждение, выставленное возле потенциально опасных мест схода снега;

- не ходить по улице в наушниках, которые не позволят услышать шум падающего снега с крыши.