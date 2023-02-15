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НовостиЗвезды15 февраля 2023 6:02

Воронежцев зовут бросаться валенком на Масленицу

Поучаствовать в народных забавах можно в Эртиле
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

21 февраля в этнографическом музее «Деревенька XVII-XIX» в Эртиле, где собрано более тысячи предметов русской старины, быта крестьян, сельскохозяйственных орудий труда, пройдет Масленица по русским обычаям.

Гостей ждет праздник с народными играми, забавами, хождением на ходулях, конкурсом на самый дальний бросок валенка и соревнованием по командному перетягиванию каната.

- Участники узнают о мельничном хозяйстве на Руси, традициях и приметах, поучаствуют в хороводе и, конечно же, проводят зиму, - сообщили в музее.

Ранее сайт VRN.KP.RU, писал, где еще воронежцам отметить Масленицу. В городе подготовили более 60 праздничных мероприятий.