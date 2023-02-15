Воронежцы услышат духовную музыку русских композиторов

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

18 февраля воронежцы услышат русскую духовную музыку. В театре оперы и балета представят новую программу «Душа моя прегрешная». Хор театра исполнит духовные произведения выдающихся композиторов прошлого и наших современников.

- Русская духовная музыка - это огромный пласт национального искусства. Она имеет продолжительную историю своего развития: от принятия христианства через все эпохи до конца XX века. При этом на протяжении более чем трех веков не ослаблялся интерес к гимнотворческому наследию Русской Православной Церкви со стороны профессиональных композиторов, - отметили в театре.

В программу вошли известные шедевры: хоровое произведение «Легенда» Петра Чайковского, а также сочинения Павла Чеснокова и Сергея Рахманинова. Музыка современных авторов - это песнопение Георгия Свиридова «Странное Рождество видевши» и «Три духовных хора» Альфреда Шнитке - единственное сочинение композитора, написанное на православный литургический текст. А всю многогранность и глубину русской музыкальной культуры подчеркнут сложенные народом и веками исполняемые духовные стихи.

Концерт состоится на малой сцене 18 февраля, начало в 16.00, 12+