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НовостиОбщество14 февраля 2023 17:03

Улицы Воронежа днем убирали от снега 194 единицы техники

Было задействовано 343 сотрудника ручной работы
Евгения ФРОЛОВА
Фото мэрии Воронежа

Фото мэрии Воронежа

Днем 14 февраля на уборке снега на улицах Воронежа работали 194 единицы техники. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Особое внимание коммунальщики уделяли расчистке тротуаров, остановочных пунктов, подходов к учреждениям и пешеходным переходам, а также чистоте в парках и скверах. Было задействовано 343 сотрудника ручной работы. Часть территорий расчищалась при помощи малой техники.

Коммунальщики израсходовали более 87 тонн пескосмеси и вывезли тысячу кубометров снега.

Между тем, в Воронежской области продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы на сутки. Синоптики предупредили: в период с 18:00 вторника, 14 февраля, и до 18:00 среды, 15 февраля, местами в регионе дороги будут скользкими. Автомобилистам при этом надо быть особенно осторожными.