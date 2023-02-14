Улицы Воронежа днем убирали от снега 194 единицы техники

Фото мэрии Воронежа

Днем 14 февраля на уборке снега на улицах Воронежа работали 194 единицы техники. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Особое внимание коммунальщики уделяли расчистке тротуаров, остановочных пунктов, подходов к учреждениям и пешеходным переходам, а также чистоте в парках и скверах. Было задействовано 343 сотрудника ручной работы. Часть территорий расчищалась при помощи малой техники.

Коммунальщики израсходовали более 87 тонн пескосмеси и вывезли тысячу кубометров снега.

Между тем, в Воронежской области продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы на сутки. Синоптики предупредили: в период с 18:00 вторника, 14 февраля, и до 18:00 среды, 15 февраля, местами в регионе дороги будут скользкими. Автомобилистам при этом надо быть особенно осторожными.