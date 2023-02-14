В Воронеже двое мошенников обманули 237 покупателей БАДов на 99 млн рублей

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Советский райсуд готовится к рассмотрению уголовного дела, фигурантами которого стали двое участников организованной преступной группы. Они обвиняются в совершении 168 покушений на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и 69 крупных мошенничеств (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом рассказали в облпрокуратуре 14 февраля.

По версии следствия, с августа 2018 года по май 2021 года злоумышленники, имея доступ к информационной базе данных покупателей биологически активных добавок, через колл-центр звонили жителям различных регионов России. Аферисты представлялись сотрудниками правоохранительных органов и сулили гражданам компенсацию за ранее приобретенные якобы некачественные БАДы. При этом просили оплатить расходы.

После того, как доверчивые россияне деньги перечисляли, мошенники их обналичивали и передавали другим участникам ОПГ. Таким образом было обмануто 237 человек. Аферисты таким образом «заработали» более 99 млн рублей.

Одновременно прокуратурой города предъявлены иски в интересах пожилых и социально незащищенных граждан о взыскании с обвиняемых суммы ущерба. Уголовное дело в отношении соучастников обвиняемых выделено в отдельное производство.