Евгений Семынин возглавил управление ЖКХ мэрии Воронежа

Фото из архивуа КП Фото: Из архива "КП".

Исполняющим обязанности руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства мэрии Воронежа назначен Евгений Семынин. Свой пост он занял с 14 февраля 2023 года. О кадровых изменениях рассказали в пресс-службе администрации города.

Там пояснили, что решение это принял глава Воронежа Вадим Кстенин. Возглавлявший управление с 2018 года Дмитрий Соломаха перешел на должность руководителя Государственной жилищной инспекции Воронежской области в конце ноября 2022 года.

Евгений Алексеевич родился 16 сентября 1979 года в Воронеже. Окончил Российскую академию госслужбы при Президенте РФ, в 2014 году – ВГТУ.