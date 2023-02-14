Бывшему участковому ужесточили приговор за сбитых трех пешеходов в Воронеже

Фото СУ СКР по Воронежской области

Воронежский облсуд ужесточил наказание экс-участковому Владимиру Ш., который на огромной скорости въехал на тротуар возле магазина «Пятерочка» на Ленинском проспекте и врезался в толпу людей. В результате 41-летний мужчина погиб на месте, 71-летняя женщина скончалась в больнице, а чудом выжившая 41-летняя третья пострадавшая стала инвалидом. Водитель получил 4,5 года колонии. Также ему увеличили сумму компенсации пострадавшим. Об этом рассказали в облсуде.

Напомним, ДТП произошло 9 июня 2020 года в 19:20. В тот вечер, как установил суд, трезвый участковый ехал на личной Toyota по Ленинскому проспекту на очень высокой скорости – 96,5 – 104,1 км/ч. Возле дома № 169 он не справился с управлением и сначала влетел задней частью машины в дерево, а затем его иномарку отбросило на тротуар, где в это время шли люди.

Железнодорожный райсуд приговорил его к трем годам колонии по уголовному делу по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более людей). Однако прокуратура обжаловала приговор в связи с мягкостью назначенного наказания.